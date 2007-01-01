Криминальные хроники: Сутенеры, VIP-бордели и «крыша» псевдополицейских

«Выдавал себя за полицейского для того, чтобы еженедельно получать деньги от женщины, занимавшейся проституцией», «вывозили за границу, обещая карьеру на европейском подиуме и модельное будущее», «вербовала несовершеннолетних для того, чтобы получать процент с суммы, которую клиенты платят за сексуальную связь», - вот реальные описания уголовных процессов из латвийской судебной практики. В рамках рубрики «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывает о громких делах, связанных с сутенерством.

Хотела быть моделью, стала проституткой

Арабские Эмираты, Франция, Финляндия, Италия, Великобритания и другие страны на протяжение нескольких лет были точками назначения латвийских девушек, желающих стать моделями. О том, что они летят не покорять подиум, а проводить время с мужчинами в гостиничных номерах, многие из них узнавали лишь в самолёте или даже по прилёту.

Полиции удалось установить: фотографии латвийских девушек выставлялись на сайте modeles.lv.

На данном ресурсе состоятельные мужчины искали себе «компаньонов». Выбрав подходящую кандидатуру, они оплачивали билеты на самолет, ожидая понравившуюся им девушку в своём гостиничном номере.

Известно, что средняя цена за латвийский «живой товар» составляла 1500 евро в сутки. Девушки, оказывающие сексуальные услуги за рубежом из этих денег получали примерно половину.

В нелегальный бизнес были вовлечены и несовершеннолетние - это вскрылось, когда в одном из аэропортов Великобритании полиция задержала двух гражданок Латвии 16 и 17 лет.

У девушек не было при себе наличных денег, кроме того, они не смогли объяснить цель своего визита. В ходе следствия было установлено - задержанные несовершеннолетние планировали направиться в гостиницу, где их ожидал некий гражданин России, являвшийся одним из ключевых фигурантов по делу «поставок живого товара».

Выйти на второго сутенера для полиции не составило труда - им оказался владелец фирмы RT kompаnija, которой принадлежал портал Modeles.lv. Обе задержанные в британском аэропорту девушки официально были сотрудницами данного агентства.

Итог: В 2010 году мужчина приговорен к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества.

От подиума до постели

Не менее громкая история произошла в 2007 году. Правда тогда подсудимой удалось избежать лишения свободы.

В период с 2003 по 2007 годы с девушками из Латвии под видом модельного агенства заключался контракт о работе на подиуме в Милане. Лишь по прибытию в Италию наши соотечественницы, в том числе несовершеннолетние, узнавали реальные условия работы в европейском мире моды.

Гражданин Хорватии, встречавший девушек в аэропорту, объяснял - для того, чтобы обрести известность в данном бизнесе, будущим моделям необходимо оказывать сексуальные услуги за деньги. У новоприбывших забирали мобильные телефоны и документы.

В рамках расследования удалось установить - подсудимая, которой удалось избежать уголовного наказания, будучи женой гражданина Хорватии, занималась поиском потенциальных «жриц любви» в Латвии, но не ставила их в известность о том, чем им придётся заниматься в действительности.

Однако в ходе изучения латвийской судебной практики становится понятно - большинство уголовных процессов о сутенерстве не связаны с хотя бы гипотетической возможностью попасть в модельный бизнес. Как правило, латвийские девушки вербуются в бордели. Между терминами «сутенер» и «работорговец» вполне оправдано можно поставить знак равенства.

Три квартиры в Латвии и более 12 тыс. евро в месяц

Группа злоумышленников занималась поиском девушек для дальнейшего оказания сексуальных услуг за деньги. Для этих целей были арендованы три квартиры в Риге, где работницы принимали клиентов. Кроме того, секс-работницы трудились в гостиницах, куда их доставляли шоферы.

После задержания руководителей «бизнеса», а также диспетчеров, принимавших звонки, и IT-специалистов, причастных к торговле людьми, следствием было установлено - потенциальных сотрудниц искали через знакомых и интернет, в ночных клубах.

Девушкам, занимавшимся проституцией, как правило, было от 18 до 20 лет, однако сотрудники полиции выявили, что среди «жриц любви» были и две несовершеннолетних жительницы регионов.

Нелегальный бизнес проходил по нехитрой схеме - на нескольких латвийских порталах «досуга для взрослых» сотрудники размещали фотографии девушек. В объявлении о предоставлении эскорт-услуг были указаны параметры сотрудниц и номера телефонов, по которым можно было связаться с операторами, которые вели переговоры о стоимости посещения и занимались «бронированием».

По данным следствия, выручка объединённой группировки составляла около 17 тыс. евро в месяц.

Итог: Руководитель «бизнеса» в 2010 году приговорен к 13 годам лишения свободы, четыре его подельника - к 10 годам тюремного заключения, ещё двое - к пяти годам лишения свободы. Один из главарей банды после предъявления обвинения покончил жизнь самоубийством.

Несовершеннолетние «продают» несовершеннолетних

Латвийской судебной практике известны случаи, когда деятельность сутенеров была направлена именно на продажу несовершеннолетних. В ходе следствия было установлено, что некая девушка, сама будучи несовершеннолетней, за определённую плату предлагала клиентам своих малолетних знакомых, которые сексуально их использовали.

В 2015 году подсудимая познакомилась с мужчиной 1971 года рождения, который хотел вступить в сексуальные отношения с девственницами. Для этого девушка нашла двух своих несовершеннолетних знакомых.

За посредничество она получала «гонорары» в размере от 200 до 300 евро. Одна из жертв работорговли числилась в розыске как пропавшая без вести. Приговор по данному делу ещё не вынесен.

10 евро за посредничество и «крыша» от псевдополиции

Как показывает судебная практика, по статье «сутенерство» в Латвии привлекаются не только владельцы борделей или вербовщики «жриц любви». Для того, чтобы предстать перед судом, достаточно быть посредником.

В феврале 2012 года некий мужчина решил заработать на жительнице Латвии, которая индивидуально оказывала сексуальные услуги за деньги.

Для реализации своих преступных намерений он связался с ней по электронной почте, сообщив, что является сотрудником полиции, который может «решить её проблемы с законом» за определённую сумму.

В противном случае, если деньги не будут выплачены, по месту работы проститутки будет отправлен экипаж полиции, - сообщил он. Та согласилась на условия якобы представителя полиции и еженедельно переводила мужчине 99 евро.

Кроме того, осужденный договорился с двумя другими «жрицами любви» о том, что он поможет организовать им их «эскорт-бизнес». Для этих целей им была арендована квартира.

Также мужчина выставлял в интернет рекламные объявления от имени девушек. За каждого обслуженного клиента он получал свой процент - 9 евро 96 центов.

Итог: Мужчина приговорен к лишению свободы на 1 год и 8 дней.

Как сообщалось ранее, за последние пять лет в Латвии была прекращена деятельность 35 борделей. По подозрению в сутенерстве были задержаны 183 человека. За сутенерство и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией грозит до 15 лет лишения свободы.

Кстати, в рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывал и о других уголовных делах и судебных решениях Латвии. О «липовых» дипломах у двоечников и чиновников, латвийских мошенниках, насильниках и убийцах детей, заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, читайте здесь:

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