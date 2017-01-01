Избиение малыша до перелома черепа: суд в Лиепае отправил мучителя за решетку на год

В Лиепайском суде озвучен приговор паре, которая избила своего на тот момент 7-месячного ребенка.

В ходе расследования выснилось, что 23-летняя Анна Мария и 37-летний Айвар будучи в состоянии алкогольного опьянения начали бить дочь, которая громко плакала. Отчим малышки был ее по попе и лицу, прижимал ее лицом в подушку - видимо, думая, что таким образом заставит ребенка замолчать.

Как отмечается, он также насильно сжимал челюсти девочки, травмируя лицо, в следствии чего у малышки пошла кровь.

Известно, что избиение продолжалось на протяжении дня, так как девочке в тот день как раз исполнялось 7 месяцев, что взрослые и «отмечали»... Установлено, что отчим также скинул девочку с дивана - она ударилась головой об пол и получила тяжкие телесные повреждения, которые угрожали ее жизни.

В итоге мучитель получил 1 год и 2 месяца, мать ребенка - 220 часов принудительных работ.

После ЧП пара разошлась, а девочка адоптирована другой семьей. Отмечается, что ее биологическая мама в течение длящегося 2 года криминального процесса родила еще одного ребенка.