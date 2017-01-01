В Англии обнаружили жертв «современного рабства» из Латвии

Сегодня, 12 сентября, в Английском городе Дерби, во время полицейской операции были обнаружены 10 жертв современного рабства, а также арестованы 6 человек за торговлю людьми, сообщается на домашней странице местной полиции.

Во время операции были задержаны трое мужчин и три женщины в возрасте от 31 до 54 лет, по подозрению в торговле людьми. Жертвами современного рабства стали граждане Латвии.

У полиции есть основания полагать, что латвийцы работали за очень маленькую оплату и не имели доступа к своему личному банковскому счету.

Власти Англии указали, что на данный момент cсотрудничают с латвийскими властями.

Английская полиция очень серьезно относится к обвинениям в торговле людьми и современном рабстве.

Людям в Великобритании обещают хорошо оплачиваемую работу и лучшую жизнь. Однако часто этих людей заставляют работать за очень маленькие деньги или бесплатно, а также без соответствующей документации, так что избавиться от такого «рабства» становится очень сложно.