Что же произошло в Вецмилгрависе: Из-за запаха в больницу попали два человека

Вчера в районе дежурила бригада скорой помощи, но к ней не обращались. Вызов к двум людям, которых тошнило, поступил позже, в 22.30. Они доставлены в больницу для дальнейших проверок.

Жительница Вецмилгрависа рассказала агентству ЛЕТА, что почувствовала резкий запах, вызвавший у нее тошноту, и открыла окно, но комната была уже полна запахом газа.

У женщины заболела голова, а у ее 17-летнего сына произошла аллергическая реакция.

Женщина выразила недоумение, почему информация о происшествии появилась только в социальных сетях.

Заявление для СМИ о запахе в Вецмилгрависе появилось только после полуночи, и в нем не отмечалось, что запах вреден для здоровья. Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) сообщила, что с 20 до 22 часов на единый номер 112 поступило около 400 звонков о запахе в Вецмилгрависе.

Государственная служба охраны среды (ГСОС) допускает, что в Вецмилгрависе в воздух выделялись меркаптаны.

Эти вещества даже в небольшом количестве вызывают неприятный запах и дискомфорт, сообщила специалист ГСОС по общественным отношениям Марута Буклевича.

ГСОС просит отозваться местных жителей, которые могут что-либо сообщить об источнике запаха.