У Рижского пассажирского порта мать-наркоманка уснула с малышом на руках

Вчера, около 12:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию от Службы неотложной медицинской помощи о некой молодой матери, находящейся под воздействием наркотических веществ. С молодой женщиной был младенец.

Прибывшим на место полицейским медики рассказали, что получили информацию от прохожей, которая заметила спящую на скамейке мать с маленьким ребенком.

Женщина поспешила к малышу, взяла его на руки ив вызвала «скорую».

Во время проверки данных выяснилось, что женщина недавно вышла из тюрьмы, и находится под надзором полиции. В день происшествия женщина должна была прийти и отметится, но вместо этого она употребляла наркотики.

Медики сообщили, что осмотрели и мать, и ребенка. Госпитализация никому не требовалась.

На момент приезда полиции женщина уже очнулась – ее доставили в Госполицию для дальнейших процессуальных действий, а малыша отвезли к ее сестре.

Материалы дела переданы отделу профилактики Детских правонарушений РМП и Рижскому сиротскому суду.