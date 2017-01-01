Официально установлена причина смерти пропавшего в Лиепае Вани Берладина

Как отмечено в заключении, смерть наступила от действия на организм пониженной температуры, то есть мальчик в лесу замерз до смерти...

Но точное время смерти определить не удалось.

Расследование на этом не заканчивается и продолжается, сообщили в Госполиции.

Напомним, история, которая всколыхнула всю страну, произошла в июле текущего года. Ваня вышел из своего дома в Лиепае 1 июля и больше не вернулся, его искали на протяжении 10 дней. 11 июля тело ребенка было найдено около 19:00 без признаков жизни в лесном массиве Дубени Гробинского края.

В поисках пятилетнего мальчика на протяжении десяти дней в целом были задействованы свыше 4000 людей — Госполиция, Национальные вооруженные силы, полиция самоуправления Лиепаи, Государственная противопожарная и аварийно-спасательная служба, организация добровольцев bezvēsts.lv и другие добровольцы.

Наиболее вероятная версия - Ваня на остановке в центре Лиепае перепутал автобусы, доехал до Дубени и заблудился.