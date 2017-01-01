Дзирциемс: мать оставила годовалого ребенка в закрытой машине

Днем 14 сентября сотрудники Рижской муниципальной полиции во время патрулирования в Дзирциемсе заметили два автомобиля, припаркованных в зоне действия дорожного знака, запрещающего остановку и стоянку.

Полицейские, подъехав к одной из машин, увидели, что в салоне находится ребенок, на вид ему было около года. Малыш спал, и ничто не свидетельствовало о том, что ему требуется немедленная медпомощь.

Примерно

через 10 минут к машине подошла женщина, которая объяснила, что не хотела будить сына, поэтому оставила его в машине.

На мать ребенка составлен протокол об административном правонарушении за оставленного ребенка младше семи лет без присмотра. Закон предусматривает за такое нарушение предупреждение или штраф в размере до 70 евро. Также составлен протокол за нарушение правил дорожного движения.