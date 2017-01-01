KNAB начало уголовный процесс о незаконном присвоении категорий госязыка

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс о незаконном присвоении категорий знания государственного языка. В деле фигурируют 15 лиц, в том числе работники Государственного центра содержания образования (ГЦСО).

KNAB сообщает, что завело уголовное дело о предположительных преступных деяниях в работе госорганов и против порядка управления.

Процесс начат в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной.

Задержаны были сотрудники ГЦСО, которые за материальное вознаграждение помогали получить удостоверения о знании государственного языка людям, которые им не владеют.

ГЦСО в пятницу вечером не предоставил никаких комментариев по делу, обещая сделать это в понедельник, 18 сентября.

Таким образом граждане третьих стран получали право законно находиться в Латвии и других странах ЕС, считает KNAB.

Пять человек признаны подозреваемыми, а десять находятся в статусе лиц, против которых начат уголовный процесс.

По данным на сайте ГЦСО, в отделе проверки знаний госязыка работают семь человек и шесть референтов. Глава отдела - Анта Лазарева.