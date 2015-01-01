Видео: Водитель BMW высунул младенца из окна и разогнался

Мировой суд в российском городе Зеленогорске назначил 300 часов обязательных работ 31-летнему местному жителю, который на большой скорости прокатил свою десятимесячную дочь на окне BMW с внешней стороны, сообщает Newsru.com со ссылкой на «7 канал Красноярск».

Видеозапись, запечатлевшая эти опасные действия, появилась в Сети в начале августа и вызвала большой резонанс, докатившийся до федеральных СМИ. Поcле этого к делу подключился региональный Следственный комитет.

Водителя разыскали, и он признал, что на видео запечатлена его дочь 2015 года рождения.

СК возбудил уголовное дело. Следователи выяснили, что ролик был снят в июне 2016 года, а водитель тогда разогнался до скорости около 70 км/час, передает РИА «Новости».

Мужчина признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Какие именно работы ему предстоит выполнять, решит уголовно-исполнительная инспекция после того, как приговор вступит в силу.

Зеленогорец нигде не работает и ранее был судим за кражу. Вместе с супругой он воспитывает еще одну, новорожденную дочь.