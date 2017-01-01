В Риге, вероятно, выпав из окна, погибла женщина

Вчера возле одного из многоэтажных домов Риги была обнаружена женщина в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами, которая позже умерла, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

Предполагается, что женщина могла выпасть из окна дома.

Еще один человек получил тяжелые травмы - 51-летний мужчина после ссоры выпрыгнул в окно. В состоянии средней тяжести он доставлен в больницу.

В целом за прошедшие сутки СНМП получила 1245 вызовов, в том числе 216 были связаны с травмами и авариями.