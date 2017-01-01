За прошедшие сутки на латвийских дорогах погибли три человека

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, пострадали 16 человек, трое погибли, сообщает Государственная полиция.

Вчера в 23.45 на ул. Гранита в Риге автомобиль сбил двух пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте происшествия. Как сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша, ДТП произошло, когда двое 25-летних мужчин внезапно выбежали на дорогу и побежали по ней.

В Стайцельской волости Алойского края около 12.30 водитель автомобиля «Ford» сбил ехавшую на велосипеде женщину, которая погибла на месте происшествия.

Предположительно автомобиль сбил также 35-летнего мужчину, который вчера был найден на одной из улиц Риги. Мужчина получил тяжелую травму головы, грудной клетки и перелом ноги. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.