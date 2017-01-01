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В Даугавпилсе столкнулись сразу четыре автомобиля (фото)

Grani.lv
Фото: Юрий Дунайский/grani.lv

Сегодня, 18 сентября, в начале рабочего дня в lдаугавпилсском микрорайоне Новое Строение произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на дороге с интенсивным движением образовался затор.

По словам очевидцем, рядом с перекрестком улиц Смилшу и Кауняс столкнулись четыре легковых автомашины: две из них марки Audi, Dodge и Mazda. Две из них получили серьезные повреждения.

При каких обстоятельствах произошла эта авария, пока неизвестно, о пострадавших людях пока тоже не сообщается. Сотрудники полиции обещали предоставить официальную информацию немного позже.

FOTO: Юрий Дунайский/grani.lv
FOTO: Юрий Дунайский/grani.lv
FOTO: Юрий Дунайский/grani.lv
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