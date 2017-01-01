Острожно! На дорогах появилось больше лис, косуль и оленей

В этом году до августа страховое общество BALTA уже выплатило возмещений за транспортные средства, поврежденные в столкновениях с животными, почти на 0,9 млн евро. Чаще всего, в 51% случаев, заявки подаются за столкновения с косулями – на 12% больше, чем годом ранее за аналогичный период.

В этом году количество заявок на возмещения по столкновениям с животными увеличилось на 7% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее. Хотя чаще столкновения происходят с косулями, финансовый ущерб более чем в два раза больше создают автовладельцам крупные лесные животные – лоси и олени. По данным BALTA о возмещениях, в этом году средняя выплаченная сумма в таких случаях составляла 2930 евро, а среднее возмещение за столкновение с косулями – 1428 евро. Зайцы и лисы кажутся менее опасными, но и в такой ситуации убытки бывают велики – в среднем около 600 евро.

«С началом осени дни становятся короче, сумерки наступают раньше. Поэтому водители должны быть особенно осторожны – как мы видим по опыту, количество заявок на возмещения за столкновения с животными в это время увеличиваются даже втрое. Кроме того, надо помнить, что лесные звери непрогнозируемы, и в столкновении может быть не только сильно повреждено транспортное средство, но и пострадать сам водитель и пассажиры», – говорит Ингус Савицкис, директор BALTA по возмещениям. Столкновения с животными чаще происходят в темные месяцы года – октябре, ноябре и декабре.

Комментируя, в какие месяцы водители должны больше всего опасаться животных, зоолог Ингмар Лидака рассказал: «Самый опасный период на дорогах – сейчас, уже с середины августа. Но сказать, что есть месяцы, когда риск столкновений с животными меньше, было бы некорректно. Зимой животных на дорогах, может быть, меньше, но возможности торможения ограничены, и вероятность столкновений выше. Летом животные тщательно присматривают за своими детенышами, долго светло, условия и видимость на дороге лучше, в темное время водители ездят меньше».

Лидака пояснил, что животные выходят на дороги по ряду причин – необходимость перемещаться по своей территории, которую пересекает дорога, поиски лучших жизненных условий из-за плотности животных на конкретной территории. В последние годы значительно выросло число лис, косуль и оленей, они мигрируют более активно и чаще встречаются на дорогах. К сожалению, дорога – это и место добычи корма: сбитых лягушек, мышей, насекомых. Зимой, когда дороги посыпаются солью, олени и косули приходят ее лизать, что необходимо их организму.

По законодательству, независимо от того, произошло ли столкновение с диким или домашним животным, о происшедшем нужно сообщить полиции по телефону 112, и покидать место происшествия нельзя. Полиция известит о происшествии соответствующие службы, которые в случае необходимости окажут помощь животному. Если на автомашину есть полис KASKO, после столкновения с животным и передачи информации дорожной полиции нужно немедленно связаться со своим страховщиком.