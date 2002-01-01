Криминальные хроники: Полицейские из Латвии на скамье подсудимых

«Закрыл уголовное дело за десятки тысяч долларов, положил деньги на счёт и купил автомобиль», «Экс–полицейские требовали взятку у задержанного, обещая тому, что не привлекут его к уголовной ответственности за реализацию и хранение наркотиков», - вот реальные описания уголовных процессов из латвийской судебной практики. В рамках рубрики «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывает о громких делах, когда за тяжкие преступления перед судом предстали сотрудники полиции.

2002-2005: Шесть лет тюрьмы после «мясогейта»

12 лет назад был вынесен приговор по одному громкому делу, которое даже получило название «Мангальсальская мясная контрабанда» или «Мясогейт».

15 мая 2002 года на одном из крупных латвийских складов-холодильников были обнаружены 800 тонн мяса без каких-либо документов. Несколько месяцев спустя были найдены ещё 538 тонны мясной продукции. Всего в данном деле фигурировало более 1,3 килотонны мяса.

В ходе следствия удалось установить - на фурах из Латвии в Германию вывозились контрабандные сигареты. Назад на тех же фурах привозилось мясо, которое в обход таможенного контроля поступало в Латвию.

Под следствием оказались не только владельцы латвийских фирм, занимавшихся контрабандой, но и работники таможни, представители правоохранительных органов и охранных фирм. Всего по данному делу проходили 42 обвиняемых.

Со временем в ходе следствия выяснялись всё новые подробности - так, например, было установлено, что бывший полицейский предложил одному из предполагаемых организаторов контрабанды за десятки тысяч долларов прикрыть уголовное дело. Получив деньги, он положил их на свой счет и купил автомобиль.

Итог: Рижский окружной суд осудил бывшего полицейского на шесть лет и один месяц заключения. Спустя 4 года приговором Верховного суда от 27 февраля 2009 года был оправдан.

2002-2006: Наркотики из камеры хранения

В октябре 2006 года года Рижский окружной суд вынес приговор бывшим сотрудникам полиции. Расследование по данному делу началось 4 годами раньше.

Всё началось с того, что полицейский, работавший в 23-м отделе полиции, был задержан в тот момент, когда вынимал некий сверток из камеры хранения. Позже было установлено - в свертке находилось 446 граммов героина.

Продолжая расследование этого дела, сотрудники Полиции безопасности по подозрению в вымогательстве взятки в размере 25 тыс. долларов арестовали ещё 3 бывших полицейских. Было установлено, что они ранее задерживались также в связи с делом о наркотиках.

На скамье подсудимых по целому ряду головных статей оказались 11 человек, и 10 из них являлись сотрудниками полиции. Им были предъявлены обвинения за хранение наркотических веществ, взяточничество, вымогательство и злоупотребление служебным положением.

В ходе следствия удалось установить - экс–полицейские требовали взятку у задержанного, обещая тому, что не привлекут его к уголовной ответственности за реализацию и хранение наркотиков.

Итог: Рижский окружной суд осудил трёх преступников на четыре года лишения свободы с контролем полиции на два года и конфискацией имущества. Ещё четыре бывших чиновника были наказаны пятью годами тюрьмы. Остальные проходившие по делу лица получили условные сроки — от трёх до четырёх лет.

2006-2008: Полицейский сбил человека, тот скончался

22 марта 2006 года сотрудник управления полиции Балвского района, будучи нетрезвым, наехал на 18-летнего парня, который позже умер в больнице от полученных травм.

В ходе следствия, удалось установить - сотрудники полиции пытались утаить вину коллеги, подделав анализ крови.

После расследования начальник Криминальной полиции, организовавшая фальсификацию анализа, и начальник 2-ого отдела Бюро криминальной полиции, который вместо пьяного виновника ДТП в больнице сдавал анализ крови, были переведены на службу в другие управления полиции. Начальник Балвской дорожной полиции в связи с инцидентом был уволен.

Итог: Латгальский окружной суд приговорил бывшего сотрудника полиции к лишению свободы на 4 года с лишением водительских прав на 3 года.

2011-2015: Полицейский года убил мужчину из мести

В 2011 году в игровом зале Feniks в Екабпилсе произошло ограбление. Между стражами порядка и грабителями произошла перестрелка, в ходе которой погиб сотрудник полиции, а двое полицейских были ранены. В ходе расследования выяснилось, что четверо нападавших также были сотрудниками полиции – двое из них работали в спецподразделении Alfa, остальные были экс-сотрудниками Тукумской полиции.

Во время ограбления был убит капитан полиции, преступникам удалось забрать из игрового зала более 100 тысяч латов (142,3 тысяч евро).

Итог: В декабре 2012 года суд вынес приговор налетчикам - бывший сотрудник Alfa получил пожизненный срок, его подельники были осуждены на 20, 18 и 13 лет лишения свободы.

Однако история на этом не заканчивается.

27 декабря 2013 года в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте, в котором пострадала женщина. Приехавшие на место полицейские предложили женщине написать заявление, но та не стала этого делать, а на следующий день позвонила бывшему сожителю — охраннику тюрьмы, который оказался братом одного из полицейских, получивших серьёзные ранения в ходе задержания в игровом зале Feniks в 2011 году.

Мужчины из мести, будучи в состоянии алкогольного опьянения, у одного из магазинов дождались обидчика, применив физическую силу, засунули его в багажник автомашины и вывезли в лес.

После этого пострадавшего били ногами по голове, лицу и другим частям тела, а также оба обвиняемых прыгали на пострадавшего, который после избиения уже лежал на земле. От полученных травм мужчина скончался.

Примечательно, что полицейский, оказавшийся на скамье подсудимых, в 2011 году получил звание Екабпилчанина года и Полицейского года.

Итог: Екабпилсский районный суд приговорил бывшего сотрудника полиции и его двоюродного брата к восьми годам лишения свободы.

В рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывал и о других уголовных делах и судебных решениях Латвии. О «липовых» дипломах у двоечников и чиновников, латвийских мошенниках, насильниках и убийцах детей, заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, читайте здесь:

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