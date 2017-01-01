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По подозрению в злоупотреблении служебным положением задержаны трое полицейских

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Lita Krone / LETA

Бюро внутренней безопасности по подозрению в злоупотреблении служебным положением и бездействии в корыстных целях задержало трех работников криминальной полиции, в чьи служебные обязанности входила борьба с незаконным оборотом акцизных товаров.

Как сообщили в бюро, также по делу задержано одно частное лицо.

К двум полицейским применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а один полицейский вначале был арестован, а затем отпущен под залог.

Все полицейские на время расследования отстранены от работы.

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