Полиция задержала ночью пьяную несовершеннолетнюю; мать думала, что она спит дома

19 сентября в 3:20 сотрудники Рижской муниципальной полиции во время патрулирования в Старой Риге заметили двух свалившихся на тротуар людей. Полицейские решили проверить, нужна ли им помощь. Правда, до подхода полицейских, молодые люди самостоятельно встали на ноги.

Молодой мужчина объяснил, что встретил знакомую в нетрезвом виде и решил помочь ей вернуться домой. Во время проверки данных выяснилось, что девушке всего 17 лет, а молодой человек уже достиг совершеннолетия.

Степень опьянения девушки была настолько сильной, что она произносила бессвязные фразы, периодически засыпала. Ее доставили в дежурную часть, где проверка на алкоголь показала 2,41 промилле. Девушке стало плохо, поэтому полицейские вызвали Службу неотложной медицинской помощи.

Полицейские дозвонились до матери этой девушки, которая сначала не поверила, что ее дочь задержана, утверждая, что она спит в свой комнате. Однако, проверив комнату, оказалось, что девушка действительно тайно ушла из дома. Родители немедленно прибыли в дежурную часть.

По факту заведено административное дело за нахождение несовершеннолетнего лица в общественном месте в нетрезвом виде. Закон предусматривает два варианта – или предупреждение, или штраф до 35 евро.