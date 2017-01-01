На остановке на Югле у матери с 2,88 промилле забрали пятилетнего сына

19 сентября около 17 часов работники Видземского управления Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что на одной из остановок общественного транспорта Юглы находятся нетрезвые люди с маленьким ребенком.

По указанному адресу полиция встретила двух мужчин, женщину с синяком под глазом и мальчика лет пяти. Все взрослые находились под воздействием алкогольного опьянения.

Женщина объснила, что она мать ребенка. На вопрос об употреблении алкоголя, она призналась, что в день событий выпила пол-литра водки. При проверке на выдохе мамы ребенка было обнаружено 2,88 промилле.

Мать утверждала, что за ребенком может присмотреть бабушка, пока она не протрезвеет.

Поэтому полицейские поехали на место жительства женщины, чтобы убедиться в этом. За дверью слышалась громкая музыка, а в самой квартире полицию встретила пьяная бабушка. Женщина сначала отрицала употребление алкоголя, но позже признала, что пила.

Учитывая, что ни один из родственников не мог позаботиться о ребенке, было принято решение разлучить его с семьей и доставить в кризисный центр.

Материалы дела переданы отделу профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции, а также в Рижский сиротский суд.