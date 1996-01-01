Саулкрасты: по подозрению в растлении ребенка задержан бывший учитель музыки

Сотрудники Саулкрастского участка полиции, по подозрению в сексуальных действиях по отношению к маленькой девочки, задержали бывшего учителя музыки, сообщает Государственная полиция.

Полиция уже в августе сообщала, что в их распоряжение поступила информация о том, что на пляже в Саулкрасты в отношении ребенка было применено сексуальное насилие. Очевидцы 16 августа видели, как к четырехлетней девочке подошел незнакомец и потребовал ласкать его половой орган.

Изначально о данном инциденте сообщила одна женщина, но спустя некоторое время, в полицию поступила еще одна жалоба. Следователи пришли к заключению, что в обоих случаях речь идет об одном и том же человеке.

По предположению полиции, педофил совершил преступление, когда мать девочки на время отвлеклась.

19 сентября подозреваемый был задержан. Им оказался житель города Саулкрасты 1961 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения органов правопорядка. Свою вину мужчина признал. В его отношении начат уголовный процесс.

Полиции известно, что в период с 1996 по 2014 год задержанный давал детям частные уроки игры на фортепиано. Не исключено, что подозреваемый мог и ранее совершать преступные деяния в отношении детей на сексуальной почве.

Если вы обладаете какой-либо информацией, о возможных преступлениях, которые мог совершить подозреваемый, полиция просит сообщить по телефонам: 67950350 или 110.