Вступил в силу приговор о 22 годах тюрьмы для имантского педофила

Верховный суд отказался в кассационном порядке проверять приговор Рижского окружного суда, тем самым вступило в силу тюремное заключение на 22 года для так называемого имантского педофила, сообщила агентству ЛЕТА представитель Верховного суда Байба Катая.

Такое решение принято, так как в соответствии со статьей 573 Уголовно-процессуального закона правомерность решения в кассационном порядке проверяется только в том случае, если жалоба мотивирована нарушением Уголовно-процессуального закона.

Таким образом, выступил в силу приговор Рижского окружного суда от 5 июля текущего года, согласно которому Наурис Пикштейнс приговорен к лишению свободы на 22 года с пробационным надзором на три года. Также вступило в силу решение о взыскании моральной компенсации в пользу пострадавших в размере 67 тыс. евро. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, мужчина обвинялся в насильственном удовлетворении полового влечения противоестественным способом с малолетними и в развратных действиях с малолетними. Он нападал на девочек в подъездах домов в Иманте и Засулауксе, в августе 2015 года. Мужчина был признан вменяемым и осознавал свои действия.

Пикштейнс признан виновным по всем инкриминируемым эпизодам. Прокурор требовал для него 20 лет тюрьмы. Обвиняемый свою вину признал и раскаялся.