Чешский суд постановил выдать Латвии участника беспорядков 2009 года

Чешский суд постановил сегодня выдать Латвии обвиняемого в беспорядках 13 января 2009 года Ансиса Атаолса Берзиньша, но его адвокаты решение обжалуют, сообщил агентству ЛЕТА адвокат Берзиньша Янис Муцениекс.

Жалоба будет подана в Верховный суд Чехии сразу после того, как появится перевод судебного решения на латышский язык.

Пока идет обжалование, Берзиньш будет оставаться под арестом в Чехии.

Говоря об основаниях для обжалования, Муцениекс указал, что были процессуальные нарушения, в частности, дело о выдаче можно рассматривать три месяца, а Берзиньш находится под арестом уже пять месяцев. Также чешский суд не проверил соответствие латвийской тюремной системы европейским правовым нормам.

Ранее Муцениекс обращался к президенту Латвии Раймонду Вейонису, председателю Верховного суда Ивару Бичковичу и генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу с просьбой освободить Берзиньша от наказания в виде лишения свободы. По его мнению, пребывание в чешской тюрьме в течение нескольких месяцев несоразмерно с совершенными Берзиньшем действиями.

В Чехии Берзиньш просил политического убежища, так как считает, что процесс против него политизирован. Он получил также угрозы физической расправы в случае, если попадет в латвийскую тюрьму.

В Латвии Берзиньш был приговорен к году и восьми месяцам тюрьмы. Ранее он приговаривался к условному лишению свободы на такой же срок.