В лесу пропадают грибники: в четверг спасатели нашли восемь заблудившихся

В четверг спасатели нашли восемь заблудившихся в лесу людей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В Арлавской волости Талсинского края в лесу заблудилась женщина, в Закюмуйже Ропажского края - мужчина, а в Пурской волости Тукумсского края - два человека.

Еще одна женщина заблудилась в Лиелэзерской волости Мадонского края, а в Пузской волости Вентспилского края в лесу потерялись три женщины.

На этой неделе спасатели каждый день по несколько раз отправляются на поиски людей, которые заблудились в лесу.

ГПСС призывает людей не забывать о свой безопасности, отправляясь по грибы или ягоды - информировать близких о месте, куда они планируют отправиться, о времени возвращения, а также проверить, заряжен ли мобильный телефон.

Также не стоит отправляться в лес в одиночку.

Если случилось заблудиться, не стоит паниковать. Спасатели призывают в этом случае остановиться, успокоиться и постараться сориентироваться на местности. Если самостоятельно не удается выйти из леса, необходимо вызвать спасателей по телефону 112.