В лесу пропадают грибники: в четверг спасатели нашли восемь заблудившихся

В четверг спасатели нашли восемь заблудившихся в лесу людей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
В Арлавской волости Талсинского края в лесу заблудилась женщина, в Закюмуйже Ропажского края - мужчина, а в Пурской волости Тукумсского края - два человека.
Еще одна женщина заблудилась в Лиелэзерской волости Мадонского края, а в Пузской волости Вентспилского края в лесу потерялись три женщины.
На этой неделе спасатели каждый день по несколько раз отправляются на поиски людей, которые заблудились в лесу.
ГПСС призывает людей не забывать о свой безопасности, отправляясь по грибы или ягоды - информировать близких о месте, куда они планируют отправиться, о времени возвращения, а также проверить, заряжен ли мобильный телефон.
Также не стоит отправляться в лес в одиночку.
Если случилось заблудиться, не стоит паниковать. Спасатели призывают в этом случае остановиться, успокоиться и постараться сориентироваться на местности. Если самостоятельно не удается выйти из леса, необходимо вызвать спасателей по телефону 112.