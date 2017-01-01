Как освобождали заложников в «Mols» (фото)

В ночь с 21 на 22 сентября в торговом центре «Mols» прошли антитеррористические учения «Гермес 2017», во время которых инсценировались захват заложников и их освобождение латвийскими спецслужбами. В целом в учениях, которые длились семь часов, было задействовано более 300 человек.

Согласно сценарию учений,

незадолго до закрытия в торговом центре произошел взрыв, а затем в него ворвались вооруженные террористы, ранив людей и захватив заложников,

роль которых сыграли кадеты полицейской академии.

Учения организовала Полиция безопасности с целью проверки готовности государственных служб реагировать в случае, если произошло террористическое нападение на людей в месте массового скопления. В операции по освобождению заложников участвовали сотрудники Государственной полиции, Национальных вооруженных сил, Государственной пожарно-спасательной службы, Службы неотложной медицинской помощи, Государственной пограничной службы, Генеральной прокуратуры.

С учетом растущей угрозы терроризма Полиция безопасности такие учения проводит регулярно. В 2016 году они были организованы на территории Рижского аэропорта.