LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода

ДТП на Даугавпилсском шоссе: произошла утечка азотной кислоты

Русский TVNET/LETA
Иллюстративное фото | Фото: Jānis Škapars / TVNET

На 134-м км Даугавпилсского шоссе в Крустпилсском крае у Спуньгени в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) из грузовой автомашины произошла утечка химического вещества, по всей вероятности, азотной кислоты, сообщили агентству ЛETA в Государственной службе охраны среды (ГСОС) и Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

На месте происшествия работают ответственные службы, движение транспорта ограничено, из ближайших окрестностей в радиуме 300 метров эвакуированы четыре жителя, сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

Представитель ГСОС Марута Буклевича сообщила, что количество вытекшего химического вещества пока точно не известно. Обстоятельства происшедшего тоже выясняются, на месте происшествия работает комиссия по гражданской обороне.

На месте работают сотрудники ГПСС и полиции.

0 Комментарии