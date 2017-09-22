ДТП на Даугавпилсском шоссе: произошла утечка азотной кислоты

На 134-м км Даугавпилсского шоссе в Крустпилсском крае у Спуньгени в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) из грузовой автомашины произошла утечка химического вещества, по всей вероятности, азотной кислоты, сообщили агентству ЛETA в Государственной службе охраны среды (ГСОС) и Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

На месте происшествия работают ответственные службы, движение транспорта ограничено, из ближайших окрестностей в радиуме 300 метров эвакуированы четыре жителя, сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

Представитель ГСОС Марута Буклевича сообщила, что количество вытекшего химического вещества пока точно не известно. Обстоятельства происшедшего тоже выясняются, на месте происшествия работает комиссия по гражданской обороне.

Daugavpils šos. 134.km, aiz Aiviekstes tilta ir noticis negadījums. Satiksme bloķēta. Aicinām izvēlēties citu maršrutu! pic.twitter.com/F3eeThb3pX— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 22 September 2017

На месте работают сотрудники ГПСС и полиции.