Латвии посоветовали, как уменьшить количество ДТП: все дело в дорогах

Количество погибших в ДТП можно уменьшить, развивая дорожную инфраструктуру в сельских районах, рекомендует в отчете о Латвии Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В отчете упомянут пример Испании, где в результате развития дорог вне населенных пунктов резко уменьшилось число погибших в ДТП.

В отчете также говорится о необходимости установления барьеров на дорогах, чтобы отделить пешеходов от дорожного движения. Подчеркивается роль автомагистралей в обеспечении безопасного движения и отмечается, что

к моменту отчета в Латвии не было ни одной функционирующей автомагистрали.

Кампании и штрафы, направленные на борьбу с вождением в состоянии опьянения и превышением скорости, - сильный инструмент для сокращения количества погибших. В отчете говорится, что Латвия провела в этой области большую работу, но ей еще есть куда стремиться.

По данным исследований, только 40% людей пользуются ремнями безопасности на заднем сидении.