Передача: Полицейские поставляли алкоголь на «точки»

Задержание трех полицейских подтвердило ранее названные проблемы в полицейских участках - прямые руководители и начальники участков не информированы или притворяются, что не видят, чем занимаются их подчиненные, сообщает передача de facto Латвийского телевидения. В конкретном случае, возможное, правонарушение полицейских связано с бизнесом так называемых «точек». Но, начальники полицейских ничего об этом не знали.

В сентябре трех рижских полицейских заковали в наручники. Официальная информация об этом задержании довольно скупая.

Но, в распоряжении передачи de facto есть информация о том, что стражи порядка организовали поставку нелегального товара на «точки». Например, изъяв нелегальный алкоголь из какого-то торгового места в Кенгарагсе, в документах было указано меньшее количество изъятого. Полученную таким образом разницу продавали дальше на другой «точке».

Бюро внутренней безопасности Госполиции, которое сейчас проводит расследование, детали дела не комментирует.

«Задержанные должностные лица подозреваются в злоупотреблении слубежным положениема и бездействии в корыстных целях. Все три персоны выполняли служебные обязанности, связанные с ограничение незаконного оборота акцизных товаров» - заявляет помошник начальника Бюро внутренней безопасности Диана Петерса.

По данным de facto, в числе задержанных инспекторы отдела Криминальной полиции участка Кенгарагс Армандс Озолиньш и Ритварс Кайминьш. И заместитель начальника отдела Криминальной полиции Тейкского участка Сандис Стумбергс.

Примерно за месяц до задержания, Стумберга повысили в звании.

Прямой начальник ничего не знал о возможныой преступной деятельности своего подчиненного.

«Конечно, это был сюрприз. Да, это должностное лицо 7 августа было повышено в звании», - рассказал начальник управления полиции Рижского региона Юрис Шулте. Все трое в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей".

"Это нехорошо. Это недопустимо, но надо признать, что Бюро внутренней безопасности для того и создано, чтобы в тесном сотрдничестве с Госполицией расследовать это преступное деяние. Мы обмениваемся информацией, - продолжает Шулте.