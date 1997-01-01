Трагедия в Плявниеки: найденный на дороге парень не был сбит машиной, а жестоко убит

14 сентября рано утром в Плявниеки был убит мужчина. Как сообщает Госполиция, некий житель увидел лежащего на дороге мужчину. Были вызваны все оперативные службы, в том числе и Дорожная полиция, так как вначале считалось, что мужчина пострадал в ДТП. Он был еще жив, но по дороге в больницу умер.

После проведенной экспертизы удалось установить, что это был убийство, причем с особой жесткостью - только на лице было насчитано 11 ножевых ранений.

По данным Госполиции, были изъяты видеозаписи магазинов, кафе и домов в окрестностях. Благодаря одной из них установлено, что пострадавший находился в кафе с неким мужчиной. Они выпивали, затем покинули заведение. На видео видно, как преступник начал наносить знакомому ножевые ранения в ногу, затем стал бить и резать лицо. В результате расследования личность преступника была установлена, он найден и задержан. Мужчина 1997 года рожд. ранее в поле зрения стражей порядка не попадал, мотивы убийства устанавливаются.

16 сентября к нему применена мере пресечения в виде ареста.