На улице в Пурвциемсе обнаружено тело человека: начат уголовный процесс

В воскресенье, 24 сентября, в 9 часов утра сотрудники участка Тейка управления Госполиции Рижского региона получили информацию о найденном на улице трупе человека по адресу Андромедас гатве, 12, неподалеку от детской площадки. Как сообщила Русскому TVNET старший специалист отдела по общественным отношениям Госполиции Элина Спрудзане, признаков насильственной смерти констатировано не было.