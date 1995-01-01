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На Елгавском шоссе пьяный автоводитель без прав и техосмотра врезался в дерево

novaja.lv
Иллюстративное фото | Фото: Evija Trifanova / LETA

На 20-м километре шоссе Елгава-Калнциемс в Валгундской волости 23 сентября в 20.00 совершил ДТП пьяный мужчина 1969 года рождения.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения (2,22 промилле) и не имея водительских прав, он сел за руль автомашины Mazda 626, превысил скорость и не справился с управлением.

В результате автомобиль съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Выяснилось также, что у Mazda 626 не был пройден техосмотр и на авто не имелось страхового полиса ОСТА.

В свою очередь, в ночь на 24 сентября в Елгаве на ул.Дзелзцельнику сотрудники полиции остановили мотоцикл YAMAHA, которым управлял мужчина 1995 года рождения. Мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.

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