При помощи мобильной аппликации поймали торговцев нелегальными сигаретами

23 сентября около 13:00 работники Латгальского управления Рижской муниципальной полиции получили информацию от пользователя мобильной аппликации о двух подозрительных мужчинах возле торгового центра Stockmann, которые, возможно, предлагали прохожим купить сигареты.

Осмотрев территорию, были замечены два подходящих по описанию мужчины с большими спортивными сумками. Проверив содержимое сумок, полицейские обнаружили в них 4 600 сигарет без акцизных марок.

Мужчины были доставлены в дежурную часть. Один из них утверждал, что купил несколько десятков блоков сигарет для своих нужд на Рижском центральном рынке. Задержанный категорически отрицал, что пытался этими сигаретами торговать. В свою очередь второй заявлял, что за сумкой его попросил присмотреть некий знакомый. Второй мужчина также отрицал, что продавал сигареты прохожим.

Материалы дела переданы для оценки в Службу госдоходов.