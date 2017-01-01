Полиция начала уголовный процесс о зарплатах «в конвертах» в Tokyo City

Финансовая полиция Службы государственных доходов (СГД) начала уголовный процесс против сети ресторанов Tokyo City, которая подозревается в выплате зарплат «в конвертах» и уклонении от уплаты налогов, сообщила передача Латвийского телевидения «Запрещенный прием» со ссылкой на неофициальную информацию.

Журналистка передачи около пяти месяцев проработала в Tokyo City судомойкой, получая часть зарплаты «в конверте». Зарплаты «в конвертах» сеть ресторанов выплачивает судомойкам, официантам, поварам и их помощникам.

С 2017 года выплата зарплат «в конвертах» в Латвии является уголовно наказуемой.

Рестораны «Tokyo City» принадлежат трем предприятиям - «Resto Court», «Restograd» и «Stollons», чья суммарная прибыль за последние два года составила примерно 1,3 млн евро.

Владельцем всех этих предприятий считается российский гражданин Сергей Симарев, которому в Санкт-Петербурге принадлежат около 40 ресторанов Tokyo City.

Минувшим летом СГД проверила более 50 предприятий общепита в Риге и Юрмале и в большинстве из них обнаружила различные нарушения, главным образом, трудоустройство работников без заключения трудового договора.

Около двух лет назад в уклонении от уплаты налогов была уличена сеть ресторанов «Gan bei». Предприятию пришлось уплатить в бюджет около 1 млн евро, а его руководящие работники получили условные наказания.