Вентспилс: Возможно, пьяный полицейский на BMW протаранил маршрутку

Дорожное ДТП произошло 15 сентября в Вентспилсе около 22.00. Сотрудник полиции самоуправления в нерабочее время сидел за рулем BMW и не пропустил пассажирский микроавтобус. От удара маршрутку отбросило в сторону, полицейский отказался пройти тест на алкоголь.

Водитель маршрутки Ventspils reiss - женщина рассказала передачи Bez tabu, что удар был довольно сильным. Пострадал один пассажир, который ударился головой, его доставили в больницу.

«Возможно, что полицейский, который создал аварию, в течении дня что-то принял и побоялся, что вечером при прохождении теста на алкоголь, какие-то промилле покажутся», - предположила водитель общественного транспорта.

К месту аварии поспешили жители. Они рассказали, что водитель BMW выглядел довольно неадекватным, передвигался очень странно.

Любопытные напрямую спросили у стража порядка, не пьяный ли он. После этого вопроса полицейский убежал в свою машину.

Пройти тест на алкоголь на месте виновник аварии - полицейский Нормунд Рудникс отказался. В больнице, куда доставили полицейского, Рудникс сдал анализы, но на месте не оказалось сертифицированного врача, который мог принять и оформить анализы. Поэтому проверки не получилось.

Спустя несколько часов из больницы в Вентспилсе Рудникса доставили в больницу Кулдиги, но с момента ДТП прошло более трех часов, а анализы нужно брать в первые два часа.

Назначена служебная проверка всвязи с тем, что полицейским, прибывшим на место ДТП не удалось проверить содержимое алкоголя в крови нарушителя, возможно, специально затянув процесс.