День рождения мальчика закончилось кровавой дракой родителей

Дверь, прибывшим по адресу полицейским , открыл сотрудник Службы неотложной медицинской помощи. Пол в квартире был залит кровью, валялись осколки. В комнате находилась женщина, которой медики оказывали помощь. Рядом с ней были дети – годовалый малыш и пятилетний мальчик.

В ванной комнате находился агрессивный мужчина с резаной раной ладони.

Полицейские вернулись к женщине, которая рассказала, что семья праздновала пятилетие мальчика, во время которого распивался алкоголь. Мужчина выпил, стал агрессивным, начал толкаться и выбил стекло в кухонной двери.

Когда стекло разбилось, то осколок повредил женщине ногу. Дети никаких травм не получили, но были очень напуганы. Женщина сказала, что ей страшно находится с мужем в одной квартире и попросила установить запрет на приближение.

Медики сообщили, что женщине необходима госпитализация. Пострадавшая сказала, что за детьми на время ее пребывания в больнице может присмотреть ее отец, к которому полицейские и отвезли малышей.

Мужчина продолжал проявлять агрессию и в присутствии полиции. Принято решение его задержать и доставить в дежурную часть. Ему объяснили, что означает запрет на приближение, и какими могут быть последствия, если он его нарушит.

Информация о происшествии передана Государственной полиции, Рижскому сиротскому суду и отделу профилактики детских правонарушений РМП.