В ЮАР лжеполицейские захватили автобус с 36 туристами, которых избили и ограбили

Полиция Южно-Африканской Республики расследует уголовное дело о дерзком ограблении десятков иностранных туристов. Жертвами преступников, выдававших себя за стражей порядка, стали голландские путешественники, ехавшие из аэропорта. Злоумышленники вывезли потерпевших в безлюдное место, нанесли им побои и похитили их имущество.

По предварительным данным, 36 голландских туристов ехали на автобусе транспортной компании Megabus из крупнейшего международного аэропорта имени Оливера Реджиналда Тамбо в Форвейз (престижный район Йоханнесбурга). В начале пути автобус был остановлен шестью вооруженными мужчинами, один из которых был одет в полицейскую форму. Злоумышленники передвигались на автомобиле с опознавательными знаками полицейской службы SAPS (South African Police Services), пишет Independent Online.

Вооруженные люди захватили автобус с туристами, а затем сопроводили его до безлюдного места. Там у иностранцев, большинство которых были людьми преклонного возраста, отняли ценные вещи, деньги и багаж. Кроме того, туристы были избиты. Один из голландцев, который пытался оказать активное сопротивление, попал в больницу.

Глава полиции ЮАР Фикил Мбалула заявил, что грабители нанесли удар по всей туристической индустрии и экономике страны. Он призвал сотрудников правоохранительных органов найти и наказать виновных.

«Туризм относится к отраслям - локомотивам нашей экономики. Он создает рабочие места для молодежи, и мы обязаны сделать все для защиты этой сферы экономической деятельности», - сказал министр.

На вторник Мбалула запланировал встречу с пострадавшими.