В гараже в центре Риги обнаружена нелегальная автозаправка

Госполиция обнаружила в гараже в центре Риги место нелегальной торговли горючим, владельцу которого согласно законодательству грозит штраф в размере 700 евро.

Инспектор полиции порядка, работающая с оборотом акцизных товаров, получила информацию, что в гараже на ул. Пушкина продается нелегальное горючее.

25 сентября полиция явилась в это место, чтобы провести проверку. В момент прибытия полицейских мужчина 1976 г. рожд. обслуживал клиента, заправляя его автомашину. Ранее в поле зрения полиции владелец гаража не попадал.

В гараже обнаружено 650 литров нелегального бензина и 20 литров дизельного горючего. Назначена экспертиза, чтобы установить происхождение горючего.

Полиция начала административное дело. За такое нарушение физическим лицам грозит штраф в размере от 70 до 700 евро, юридическим - от 70 до 7100 евро с конфискацией товаров и транспортных средств, в которых они перевозились, или без конфискации.