В Даугавпилсе после ДТП на виновника-лихача набросились с кулаками

25 сентября вечером на перекрестке улиц 18 Новембра и Елгавас произошло ДТП. Автомашина BMW, следовавшая со стороны улицы Елгавас, выехала на встречную полосу и ударилась о бордюр, зацепив два автомобиля, сообщили в полиции. К счастью, в аварии физически никто пострадал.

В социальных сетях свидетели стали делиться информацией, что лихач на BMW исполнил такой вираж, что фактически потерял управление. Этот маневр представлял опасность для пешехода, который пересекал проезжую часть, а также для водителей и пассажиров задетых BMW машин.

На видео видно, как участники ДТП не смогли сдержать эмоций и набросились на виновника аварии, которого позже, якобы, увезла «Скорая». Правда, неизвестно, какого рода травмы получил горе-водитель - после ДТП или вследствии «воспитания» других участников движения, которое он запомнит на всю жизнь.