Елгава: Мужчина пострадал, спасая от пожара двухэтажный дом

Во вторник около 15.55 пожарные получили вызов в Озолниеки, где начался пожар в двухэтажном жилом доме. Приехав на место происшествия, спасатели констатировали, что на площади 2 кв.м горит теплоизоляция крыши.

Пытаясь потушить пожар собственными силами до приезда пожарных, травму пальца получил мужчина в возрасте около 40 лет. Он был передан медикам неотложки для оказания помощи. В 16.48 пожар был потушен.

Всего за минувшие сутки, по данным ГПСС, при пожарах в Латвии пострадали три человека. В двух случаях, в Риге и Сигулде, пожилые люди отравились дымом от оставленной без присмотра и пригоревшей еды.