Показания будто из ток-шоу: как насильник из Латвии оправдывался перед судом

8 ноября 2016 года суд приговорил Артура (здесь и далее имена изменены) к пяти с половиной годам лишения свободы по статье «Изнасилование». Он пригласил девушек, готовых подработать горничными, к себе домой, одну из которых позже изнасиловал. В ходе следствия свидетели, осужденный и пострадавшая давали свои показания, которые напоминают сюжеты из ток-шоу, где в ходе судебных разбирательств всплывают всё новые подробности. В рамках рубрики «Криминальные хроники» Русский TVNET продолжает рассказывать о реальных громких делах и латвийской судебной практике.

Артур, осужденный:

"В начале 2012 года я сдавал свою квартиру, пока сам вместе с семьей находился в Англии. Потом лежал в больнице «Гайльезерс». Выйдя из больницы, отправился проверить, в каком состоянии находится моя квартира. Оказалось, что состояние квартиры плохое - жилплощадь захламлена, кроме того, оттуда пропали некоторые вещи. Я решил не сдавать квартиру данным людям, а привести ее в порядок и найти более опрятных квартиросъёмщиков.

Вместе с женой, которая находилась в Англии, я принял решение о том, что необходимо нанять уборщицу. Нашел первое попавшееся объявление на портале ss.lv, в котором предлагались услуги по уборке.

Я позвонил по данному объявлению, трубку подняла девушка. Она согласилась убрать квартиру, но лишь на следующий день. Я спросил, почему только завтра, на что она ответила, что живёт в Елгаве и сегодня приехать не сможет. Я сказал, что ей не стоит ехать так далеко, мне проще найти уборщицу из Риги. Однако она сказала, что расстояние - не препятствие.

На следующий день я снова ей позвонил, она сказала, что готова выезжать, но у нее нет денег на дорогу. Я перевел ей на счёт 10 латов. Девушка сказала, что выедет как только получит деньги, уберет квартиру и поедет назад. Однако она перезвонила лишь в 8 вечера для того, чтобы узнать мой адрес. Также она сообщила, что будет с подругой, потому что вдвоём удастся убрать быстрее.

Также она сообщила, что если мужчина ей не понравится, квартиру она убирать не пойдет. Поэтому я пошел встречать их на остановку у т/ц Minska. Из маршрутки вышли две девушки, одетые в джинсы. «Уборщица» представила свою подругу - сказала, что ее зовут Санта и она не понимает по-русски. Санта закурила.

Девочки внимательно меня осмотрели. Мне стало неудобно, что я пойду по улице с двумя молодыми девушками, тем более, одна из них курила. Я прошёл вперед и попросил их следовать за мной, соблюдая дистанцию.

Когда мы вышли в квартиру, я дал девочкам тапочки, показал, что нужно убирать. Спросил, есть ли у них чистящие средства, они сказали что таковых не имеется. Я показал им, где в квартире находится бытовая химия. Вероника и Санта попросили разрешения остаться на ночлег, чтобы начать уборку утром. Санта попросила меня пригласить в гости какого-нибудь друга, у которого есть машина.

Я позвонил Эдгару и сообщил, что ко мне приехали две девочки, чтобы убрать квартиру, однако передумали, и теперь хотят отдохнуть. Эдгар спросил, сколько девочкам лет. Они сказали, что им 18 и 21. После этого девочки сказали, что им нужно купить в магазине торт, сок, вино и водку.

Эдгар приехал, кулек с покупками оставил в коридоре, а сам прошел в комнату. Спустя некоторое время Вероника сказала, что ее подругу нужно отвезти в Елгаву - потому что до 10 ей нужно было «отметиться» в общежитии. Я переложил уехать и Веронике, однако она отказалась.

Когда Эдгар и Санта уехали, мы с Вероникой пошли на кухню, я налил ей вино, а она мне - водку. Сначала я представился Сашей, но она не поверила, что это моё имя, и я признался, как на самом деле меня зовут.

Потом она начала плакаться, что не может жить в квартире потому, что у отца ее забрали за долги. Она вынуждена жить в общежитии. Просила помочь с местом жительства и работой. Я сказал, что могу помочь - знаю хозяина заведения, которое находится рядом.

Я сказал, что не могу много пить, потому что недавно лежал в больнице и сейчас принимаю медикаменты, на что она ответила, что она цыганка и начала показывать свою грудь. Я предложил ей проверить её «параметры», она не возражала, но сказала, что за это надо заплатить. Я сказал, что это не проблема и мы пошли в спальню и занялись сексом.

После мы снова пошли на кухню - выпили, поели торт. Вероника спросила, в силе ли мои обещания о помощи. Я сказал, что в силе. Она начала жаловаться, что с 16 лет встречается с парнем, однако он не может помочь материально. Спросила, может ли на какое-то время остаться в этой квартире, на что я ответил, что планирую ее сдавать. Потом мы снова занялись сексом. Вероника сказала, что хочет получить за это 50 латов.

Я сказал, что уже переводил ей 10 латов и мне осталось отдать ей еще 40. В квартиру вошли Эдгар и Санта, Вероника начала требовать деньги. Я хотел занять денег у Эдгара, но она сказал, что у него нет денег, так как он покупал продукты. С девочками договорились, что финансовую сторону вопросы решим с утра. Девочки стали нервничать, особенно Санта. Я сказал, что она может покурить на балконе.

Санта постоянно смотрела в телефон. Эдгар послушал их разговоры и ушел, добавив, что за деньги может найти что-нибудь получше.



Я отправил девочек смотреть телевизор, те пошептались и сказали, что хотят спать. Вероника сказала, что не хочет спать со мной, чтобы Санта не догадалась, что между нами что-то было.

Потом Санта заявила, что за ней приедет ее друг и Вероника сказала, что поедет вместе с ними. Я не возражал, но напомнил о том, что мы договаривались, что завтра девочки уберут квартиру. Они снова пошептались и начали просить деньги. У меня не было денег, я достал из куртки мелочь, примерно 4 лата и дал им. Отправился спать.

На следующий день я отправился по своим делам. Затем мой сосед, который работает в полиции рассказал, что около моих дверей видел других полицейских. Я нашел адвоката и вместе с ним поехал в полицию.

В ходе следствия мне позвонил некий Андрей и сказал, что за определенную сумму это дело можно «замять».

Я взял диктофон и отправился на встречу, куда приехали два «цыганских авторитета». Мне сообщили, что за 10 тыс. лат они могут забрать заявление об изнасиловании".

Вероника, пострадавшая:

"Я поругалась со своим отцом, пошла жить в общежитие. Не было денег, было трудно, поэтому я решила найти подработку, которую можно было совмещать с учебой.

После того как я разместила объявление о поиске работы, стало звонить много людей, однако предложение Артура показалось мне самым лучшим.

Он предложи мне два раза в неделю убирать его квартиру за 20 латов. О предложении я рассказала Санте, моей соседке по комнате. Одной мне ехать было страшно. Мы встретились с Артуром недалеко от его квартиры, он повел нас домой.

Меня удивило то, что по телефону он сказал, что квартира в плохом состоянии, однако в действительности всё было в порядке - в некоторых местах лишь было немного пыли.

Я не употребляю алкоголь, а Санта сказала, что выпила бы немного вина. Друг Артура привез литровую бутылку водки, бутылку вина и торт. В ходе разговора я рассказала ему о проблемах с отцом и материальными трудностями. Доверилась ему, он обещал помочь. Санта пила вино, а я просто подносила бокал к губам. Артур стал более открытым, сказал, что я ему нравлюсь. Я заметила, что он часто смотрел на мою грудь. Он сказал, что какое-то время я могу пожить у него бесплатно. Когда он уедет за границу, он сможет эту квартиру мне сдавать за деньги.

Спустя некоторое время Санте понадобилось вернуться в Елгаву для того, чтобы решить проблему со своим парнем. Я доверяла Артуру и не могла подумать, что произойдет что-то плохое. Когда Санта уехала, Артур изменился и стал приставать. Мы пошли смотреть телевизор и я поняла, что все происходит не так, как я планировала.

Он затащил меня в спальню и изнасиловал. От страха я не могла ничего сделать. Я увидела керамическую статуэтку, хотела ударить ей ему по голове, но потом подумала, что если он не потеряет сознание от удара, он станет еще более агрессивным, и будет только хуже. Денег у него я не просила ни до полового акта, ни после.

Когда приехала Санта, я уже сидела на кухне и рыдала. Мужчина, который привез Санту, увидел, что происходит «что-то не то» и сразу уехал. Артур забрал у меня телефон, но потом вернул. Я успела отправить Санте сообщение о том, что надо звонить в полицию, потому что меня изнасиловали, но та ничего не сделала, потому что побоялась, что Артур начнет приставать и к ней.

Затем Артур действительно стал приставать к Санте, обещая ей работу на томатных плантациях, но поскольку Санта была крупнее меня, а мужчина был пьян, у него ничего не получилось.

Затем за нами приехал знакомый Санты, мы сели в машину. Я хотела как можно быстрее оказаться дома, но Санта настояла, что надо написать заявление в полиции.

Я заметила, что дома у Артура было много женских вещей, кроме того, он пугал, что у него есть связи в полиции, и рассказывал, что у него были свидания с девушками, которые работают в тюрьме. Он пытался меня запугать. После произошедшего он несколько раз звонил мне и моим близким, угрожая".

Григорий, отец пострадавшей Вероники:

"Я знаю, что мою дочь изнасиловал Артур. Когда дочь приехала домой, она выглядела странно. Я начал задавать ей вопросы и Вероника все рассказала. Она сказала, что у нее были каникулы, на которых она хотела заработать.

Я начал успокаивать дочь и сказал, что она сделала правильно, что написала заявление в полицию. Дочь переехала ко мне. После в мой дом пришли люди, которые сначала предлагали деньги, а потом стали угрожать.

Они предлагали от 1 тыс. до 3 тыс. латов за то, что дочь заберет заявление из полиции. Дочери также угрожала некая женщина из тюрьмы.

Мы год жили в страхе, нас запугивали, а позже предложили деньги за то, что Вероника не пойдет на заседание суда или поменяет показания, заявив, что до этого она врала".

Санта, свидетель, которая в ту ночь находилась с Вероникой:

"Прошло уже много времени и всех подробностей я не помню. Моя подруга Вероника искала работу. Я согласилась поехать с ней на квартиру к Артуру чтобы прибраться.

5 июня 2012 года мы приехали в Пурвциемс, где около магазина Minska встретились с Артуром. Телефон Вероники был заряжен. Отправились в квартиру к мужчине.

Мы сидели на кухне, пили чай, кофе, когда Артур предложил вино. Мужчина сказал, что сможет устроить нас на работу в кафе. Он предложил, чтобы Вероника осталась на ночь, а с утра начала работать. Я в это время встречалась с парнем, поэтому мне надо было возвращаться в Елгаву.

Артур сказал, что скоро приедет его друг и сможет меня отвезти.

Приехал Эдгар, однако он не торопился везти меня домой, Артур хотел чтобы я провела с ним время. Позже он все же повез меня домой, где-то на полдороги я начала звонить Веронике, чтобы удостовериться, что у нее все хорошо, однако она не брала трубку.

Я попросила Эдгара позвонить его другу, но тот ничего не ответил. Я решила вернуться в Ригу. Зашла на кухню и увидела Веронику. Я поняла, что произошло нечто ужасное. Волосы Вероники были растрепаны, она плакала. Я подошла поближе, Вероника знаками показала мне, что ее изнасиловали. Артур Веронику никуда не отпускал - все время говорил, что ей делать. Я стала писать сообщения своим знакомым в надежде, что кто-нибудь сможет нас забрать.

Ригу я не знала и не могла объяснить, где именно мы находимся. Артур грозился отнять телефон, если я не выпущу его из рук. Я ослушалась, подчеркнув, что не боюсь его. Я все время думала о том, как убежать из квартиры.

Артур отправил Веронику в другую комнату и начал кокетничать со мной. Когда я вышла на балкон, он запер меня, но спустя какое-то время открыл. Когда нам удалось выбраться из квартиры, я уговорила Веронику написать заявление в полицию".

Эдгар, свидетель, друг Артура:

"У меня действительно есть друг Артур, мы знакомы уже 15 лет. В последнее время виделись достаточно часто, потому что у Артура были финансовые проблемы, мы друг другу помогали. У Артура есть жена и два ребенка, которые уехали в Англию. 5 июня 2012 года около 21:00 Артур попросил меня приехать, сообщив, что у него дома гости, попросил купить водку, вино и что-нибудь сладкое.

Я приехал в квартиру Артура, снял обувь, прошел на кухню, где сидели две девушки. Одна говорила по-латышски, вторая - по-русски. Затем я пошел в комнату смотреть телевизор, Артур остался с девушками на кухне. Слышал, что они шутили, смеялись.

Спустя 25 минут меня попросили отвезти одну из девушек в Елгаву, я не хотел этого делать, но после уговоров согласился. Артур сказал, что потом отдаст мне деньги за потраченное топливо. Я попросил, чтобы Санта показывала мне дорогу.

Примерно через 40-50 минут мы приехали в Елгаву. Санта попросила подождать ее 15 минут.

Я сидел в машине, а девушка пошла в общежитие. Вернувшись, Санта сказала, что им необходимо снова ехать в Ригу. В дороге мы не разговаривали. Санта все время сидела в телефоне и писала смс.

Вернувшись, мы прошли на кухню. Сидевшая там Вероника не плакала, но была неразговорчива. Артур был как всегда весел. Вероника начала кричать о том, что Артур обещал дать ей денег. Артур сказал, что денег у него нет и начал спрашивать, могу ли я ему дать в долг. У меня было только 20 латов, которые я потратил на алкоголь и торт.

Девушки со всеми попрощались и ушли. Ничего странного я не заметил. На следующий день мне позвонил Артур и сказал, что, судя по всему, у него будут проблемы, т.к. девушки написали заявление в полицию".

Итог: 8 ноября 2016 года суд Видземского предместья вынес приговор - приговорить Артура к тюремному заключению на 5 лет и 6 месяцев с дальнейшим пробационным надзором на срок 1 год и 6 месяцев.

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