В Зиепниеккалнсе пьяная мать набросилась на полицейского в присутствии детей

Незадолго до 22 часов в субботу, 23 сентября, в Зиепниеккалнсе сотрудники Дорожной полиции заметили пьяную женщину с двумя детьми, поэтому приняли решение остановиться и вызвать для решения ситуации коллег из муниципальной полиции Риги.

Вместе с пьяной мамой находилась подружка, которая тоже была в состоянии заметного алкогольного опьянения. Рядом находились дети девяти и трех лет. Обе женщины стали кричать на полицейских, указывая, что уже поздно и детям пора спать. При этом мать детей курила рядом с ними.

На место происшествия вызвали Неотложную медицинскую помощь, чтобы проверить состояние здоровья детей. Однако мама запретила медикам осмотр своих отпрысков. Было решено отправить на место еще один экипаж полиции, чтобы успокоить дам.

В момент, когда подъехал второй полицейский автомобиль, подружка матери схватила девятилетнего ребенка и стала убегать. Женщину поймали и привели обратно.

После долгих разговоров мать согласилась, чтобы медики детей осмотрели. Оказалось, что госпитализации ребятам не нужна. После проверок мать взяла детей и снова попыталась убежать, однако полицейские эту попытку пресекли. Матери многократно указывали на употребление ею нецензурной лексики, угрозы и крики. Женщина, поняв, что избежать наказания с помощью манипулирования детьми не получится, со злости набросилась на полицейского и попыталась ударить его. Нарушительницу пришлось задержать с применением физической силы.

Во время проверки было констатировано, что в ее выдохе содержится 1,92 промилле алкоголя. Был составлен протокол административного наказания по факту мелкого хулиганства. Женщина же свою вину отрицала, утверждая, что полицейские не должны вмешиваться в ее личную жизнь. Детей забрали и доставили в кризисный центр.