Все дети, пострадавшие в ДТП в центре Риги, выписаны из больницы

Все четыре ребенка, пострадавшие сегодня в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в центре Риги, выписаны из больницы и отправились домой, сообщила агентству ЛЕТА представитель Детской клинической больницы Вита Штейна.

Информация о ДТП на перекрестке улиц Ханзас и Стрелниеку поступила в Госполицию около 12 часов дня.

Согласно первоначальной информации, мужчина 1987 года рождения, возможно, из-за проблем со здоровьем потерял контроль над управлением автомобилем «Volvo». В результате чего он выехал на тротуар, по которому в тот момент в сопровождении воспитателя шла группа воспитанников детсада.

По данным, имеющимся у полиции, водитель сначала въехал в группу детей, а затем - в стену здания.

В ДТП пострадало четверо детей, которые были доставлены в Детскую клиническую университетскую больницу, где их обследовали.

В ходе проведенной на месте ДТП проверки выяснилось, что содержание алкоголя в организме водителя составило 0,16 промилле. В Латвии управлять автомобилем разрешено, если концентрация алкоголя в организме не превышает 0,5 промилле.

В отношении водителя начат уголовный процесс, мужчина направлен на экспертизу, в ходе которой установят, не принимал ли он других одурманивающих веществ.