Отец пострадавшего в аварии на Ханзас ребенка: Водитель был неадекватен

В четверг, 28 сентября, в центре Риги произошла страшная авария - водитель легкогой машины не справился с управлением и врезался в группу детсадовцев, которые в сопровождении взрослых мирно шли по тротуару в светоотражающих жилетах. Дети и воспитатели испытали шок. Ребята старались помочь одногрупникам, которых задела машина и хотели помочь водителю вылезти из машины, но тот продемонстрировал агрессивное поведение.

На месте событий работала скорая, спасатели и полиция. С места ЧП в больницу увезли три ребенка. Четвертого позже родители сами отвезли в больницу, беспокоясь о состоянии дошкольника. В тот же день все пострадавшие были выписаны из медучреждения.

В социальных сетях ближе к вечеру, когда спало первое волнение, стали появляться записи родителей детей из детсадовской группы, которая попала в ДТП.

«Моя маленькая доченька сегодня тоже была в группе детишек, в которую утром въехала машина. Шок детей и воспитателей невозможно передать словами и постами. Дети шли в ярких жилетах в сопровождении взрослых по тротуару, даже не переходили дорогу.

Моя Маша своими глазами наблюдала весь этот ужас: сбитых детишек, крик и плач. Дети бросались друг другу помочь,

жалели и поддерживали. И водителя этого они хотели спасти из машины!», -написал в Facebook Андрей Антонов.

Папа девочки Маши считает, что: "После всего случившегося поведение подозреваемого говорит о том, что он намерено пытается уйти от ответственности. С будуна, он вел автомобиль с телефоном в руках. Он хамит родителям пострадавших детей. Ни капли раскаяния в словах и действиях этого человека не наблюдается близко. Такое поведение настораживает и говорит только о том, что он не осознал свершившееся чудо, что никто не погиб в этой чудовищной аварии. Все родители, со слезами на глазах, вне зависимости от степени повреждений детей в глубине души благодарят Всевышнего, что их дети сегодня остались живы!

Завтра этот человек, как ни в чем не бывало, сядет за руль уже пьяный и вновь сможет сбивать людей.

Ему нельзя садиться за руль. Он или болен или алкоголик или еще что-то. Это мое мнение, но мы крайне хотим, чтобы в этом объективно разобралось следствие.

Юридические перипетии и другие различные обстоятельства могут помешать объективному и справедливому расследованию этого дела.

Поэтому мы будем благодарны вам за любую помощь и предоставленную информацию следователю. Были ли вы свидетелем этого проишествия или что-то слышали - важна каждая деталь".