LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода

Полицейская погоня в Резекне: пьяные воры пытались скрыться на машине

Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
Фото: Скриншот видео

27 сентября в 18:40 Госполиция получила информацию от сотрудника одного из магазинов, что двое неизвестных мужчин в Резекне совершили кражу алкогольных напитков и скрылись с места происшествия на автомобиле марки Chrysler.

Во время патрулирования стражи порядка увидели машину, соответствующую полученному описанию и решили остановить транспортное средство для проверки, однако водитель не подчинился требованиям полиции и бросился бежать. Включив мигалки и звуковой спецсигнал, полицейские последовали за возможным нарушителем, требуя по громкоговорителю остановиться, однако водитель не реагировал и продолжал бегство, во время которого несколько раз превысил скорость.

Примерно после восьмиминутной погони водитель все-таки остановил машину и попытался вместе с пассажирами сбежать с места происшествия, однако полицейские их оперативно задержали. Выяснилось, что водитель машины - местны житель 1987 г.р., который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - в его крови содержалось 2,06 промилле алкоголя. Кроме того, у него не было водительских прав. В машине находился и второй подозреваемый - мужчина 1991 г.р.

Сейчас задержанным лицам грозит уголовная ответственность.

0 Комментарии