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Три пьяных мужчины решили украсть дорожный знак в Вецриге

Русский TVNET
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Фото: Edijs Pālens / LETA

27 сентября рано утром сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили трех мужчин, которые гуляли по улицам Старой Риги явно в нетрезвом состоянии.

Один из них прихватил с собой дорожный знак и стал удаляться. Недалеко от Центрального базара они были остановлены. Нарушитель вначале заявлял, что он - работник Дорожного управления и решил ночью вернуть его в Агенскалнс, где проходят ремонтные работы. Конечно, эта информация была выдумана.

Мужчины признались в содеянном и вернули знак на место под контролем сотрудников полиции.

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