Криминальные хроники: Жертвы педофилов - девочки 7-8 лет и даже младенцы

«Отчитывал девочек за то, что те неаккуратно одеты. Пока дети подтягивали колготки, он подхватывал их и вносил в ближайший подъезд», «Встречался с 9-летними девочками, и всё происходящее снимал на видеокамеру, спрятанную в обувной коробке», - вот реальные описания уголовных процессов из судебной практики. В рамках рубрики «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывает о громких делах латвийских педофилов.

2009 год: Педофил-рецидивист Александр Романовскис

Жертвами извращенца стали семь малышек в возрасте 7-8 лет, и одна 12-летняя девочка.

Педофил находил своих жертв во дворах многоквартирных домов Зиепниеккалнса и Латгальского предместья.

Своё «общение» с малолетними детьми он начинал с упрёков - отчитывал девочек за то, что те неаккуратно одеты. Пока дети подтягивали колготки, он подхватывал их и вносил в ближайший подъезд, где стаскивал с детей одежду и бил их по ягодицам либо ладонью, либо ремнем.

О том, что в городе орудует педофил, стало понятно в апреле, когда в полицию написали заявления родители сразу нескольких пострадавших девочек. На поиски маньяка были брошены дополнительные силы, однако дело осложнялось тем, что девочки не могли описать его внешность.

Следующие преступления извращенец совершил в мае - в Земгальском предместье столицы, затем снова в Латгальское предместье. Педофила удалось идентифицировать благодаря работе полиции со Службой пробации - спустя 3 дня его задержали. Подозреваемый сразу же сознался.

FOTO: Lita Krone/LETA

Как выяснилось в ходе следствия, извращенец получал удовольствие от порки детей, кроме того, оказалось, что ранее Александр был судим дважды.

В 1997 году он был приговорен к лишению свободы на один год за совершение развратных действий с малолетними. Спустя пять лет после освобождения из мест «не столь отдалённых», в 2003, он снова попался на том, что порол чужих детей ремнем.

В 2004 году суд вынес новый приговор - 5 лет и 4 месяца тюрьмы. Романовскис «отсидел» весь срок, а спустя несколько месяцев после освобождения снова принялся за старое.

Психиатрическая экспертиза признала извращенца частично вменяемым.

Итог: Рижский окружной суд вынес приговор по статье «совершение развратных действий в отношении малолетних» - шесть лет лишения свободы. Также подсудимому было назначено принудительное лечение в психиатрической больнице во время срока заключения.

2015 год: Педофил из Rīgas Satiksme

На протяжении многих лет мужчина, занимавший неплохую должность в Rīgas Satiksme, создавал в социальных сетях «фейковые» профили и переписывался с малолетними девочками, используя информацию профилей их друзей. В переписках мужчина задавал вопросы на сексуальные темы, просил девочек раздеться перед камерой, а также побуждал девочек вступать в половые контакты при встречах.

Извращенец использовал девочек в возрасте от 9 до 13 лет - встречи с ними он снимал на видеокамеру, спрятанную в обувной коробке. Кроме того, в ходя расследования выяснилось, что 40 девочек прислали ему видеоматериалы, на которых они раздеваются.

Некоторым из использованных девочек задержанный предлагал деньги.



Известно, что до этого мужчина не был пойман ни на каких нарушениях, семьи у него не было. Была проведена психиатрическая экспертиза, по итогам которой обвиняемый был признан вменяемым.

Итог: Суд Видземского предместья Риги в 2015 году приговорил мужчину к 17 годам тюремного заключения и пробационному надзору на три года без конфискации имущества.

2016 год: «Неуловимый» имантский педофил

Одно из самых громких дел в латвийской судебной практике - дело так называемого «имантского педофила» Науриса Пикштейнса.

Молодой человек в 2014 году надругался над малолетними девочками в лифте многоэтажных домов в рижском микрорайоне Иманта - на улицах Зентенес и Даммес.

Он выслеживал детей на детских площадках, позже подстерегая их у лифтов. Преступник орудовал как в вечернее время, так и среди бела дня.

Педофила искали всей Ригой, однако задержать его удалось лишь спустя год - молодой человек вызвал подозрения у полицейских, а проведенная экспертиза ДНК помогла установить, кто на самом деле попал в руки стражей порядка.

Пикштейнсу инкриминировали насильственное удовлетворение сексуального желания, асексуальное насилие против малолетних, а также аморальные действия с малолетними. Он угрожал девочкам легально приобретённым оружием — газовым пистолетом. Хотя, по словам адвоката, во время преступлений не использовал его.

На одном из судебных заседаний адвокат педофила также сказал, что, по словам его подопечного, примерно в возрасте 10 лет Пикштейнс стал жертвой сексуального насилия в Агенскалнсе.

Итог: Наурис Пикштейнс приговорен к лишению свободы на 22 года с пробационным надзором на три года. Суд также постановил взыскать с молодого человека моральную компенсацию в пользу пострадавших в размере 67 тыс. евро.

2015-2017 год: Исправительные работы для «лиепайских педофилов»

В период с 2009 по 2014 год 48-летний Евгений Смиречанский и его 22-летний сын Олег насиловали свою малолетнюю родственницу - если девочка соглашалась принимать участие в развратных действиях, ей позволяли смотреть мультфильмы. Кроме того, мужчины запугивали несовершеннолетнюю - грозили расправой в случае, если та расскажет кому-нибудь о происходящем.

Парадоксально, но оба извращенца имели положительные характеристики законопослушных граждан.

Итог: В 2015 году Лиепайский суд обвиняемых признал виновными и приговорил Евгения Смиречанского к принудительным работам на 240 часов, а его сына Олега — к 200 часам принудительных работ. Это решение суда вызвало большое негодование в обществе, и возле здания Лиепайского суда состоялся пикет, в котором собравшиеся выразили протест против столь мизерного наказания людям, которые в течение нескольких лет проводили развратные действия с маленьким ребенком. Курземский окружной суд впоследствии постановил отменить решение Лиепайского суда от 13 июля 2015 года полностью и направить дело на пересмотр в суд первой инстанции.

В марте 2017 года Лиепайский суд приступил к рассмотрению уголовного дела, но, поскольку возникла необходимость в приглашении свидетелей, рассмотрение дела отложено на 23 октября.

2017 год: Кокнесский педофил Виктор Диклабс

В августе 2015 года Диклабс распивал алкоголь со своей сожительницей, которая являлась матерью девятимесячного ребёнка. Женщина и гостившая у нее компания на время вышли из квартиры, преступник на некоторое время остался с грудным ребенком один на один.

Позже следствие установило - в отсутствие собутыльников мужчина надругался над девятимесячной девочкой. В тот же день Диклабс был задержан.

Во время расследования он признал свою вину в содеянном, но мотивировать свои действия не смог.

Итог: Земгальский окружной суд приговорил Диклабса к 15 годам тюремного заключения.

В рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывал и о других уголовных делах и судебных решениях Латвии. О «липовых» дипломах у двоечников и чиновников, латвийских мошенниках, насильниках и убийцах детей, заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, сутенерах читайте здесь:

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