В Латвии доля контрабандных сигарет остается самой высокой в Балтии

Доля контрабандных сигарет в Латвии остается высокой и достигает 25,2% общего объема рынка, что значительно больше, чем в других странах Балтии. Такие результаты получены в ходе исследования, проведенного компанией «АС Nielsen».

Это означает, что каждая четвертая выкуренная в Латвии сигарета ввезена контрабандным путем, и государство не получило за нее ни акциза, ни НДС. По различным подсчетам, объем недополученных за контрабандные сигареты налогов может составляет до 70 млн евро.

В Даугавпилсе доля контрабандных сигарет составляет 52%, в Орге - 45,9%, в Лудзе - 36,3%, в Саласпилсе - 36,2%, в Риге - 23%. Меньше всего контрабандные сигареты распространены в Вентспилсе - 9%, в Сигулде - 4% и Салдусе - 2%.

По словам председателя Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Яниса Эндзиньша,

вопреки усилиям правоохранительных органов и задержанным контрабандным грузам, объем которых измеряется миллионами сигарет,

Латвия остается по этому показателю «лидером» среди стран ЕС. В результате непродуманной акцизной политики государство получает не дополнительные налоговые поступления, а наоборот, добавил он.

66,5% контрабандных сигарет ввозится в Латвию из Белоруссии, а 57,3% всех белорусских сигарет составляет продукция Гродненской табачной фабрики. Это марки «Premier», «NZ» и «Fest». 10,7% контрабандных сигарет ввозится в Латвию из России.