В Кенгарагсе мужчина после ссоры жены решил попрыгать на крыше чужой машины

Страсти кипели на днях в микрорайоне Кенгарагс. Как сообщает Госполиция, здесь был задержан мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

В вытрезвителе он провел 3 часа, после чего вышел. Он отправился к жене, с которой у него возник конфликт. Не совладав с эмоциями, он вышел из квартиры во двор, забрался на чужую машину и стал по ней прыгать. Вел себя очень шумно, чем привлек внимание как жителей, так и владельца авто, который вызвал полицию

Хулиган 1981 года рождения и раньше попадал в поле зрения стражей порядка, в его крови констатировано 1,5 промилле алкоголя. На данный момент он находится в изоляторе.