В ДТП на Баускском шоссе погиб гражданин Литвы

Сегодня около 13.00 в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на шоссе Рига-Бауска в Цераукстской волости погиб гражданин Литвы, сообщила агентству ЛЕТА представитель Земгальского регионального управления Госполиции Иева Ситениеце.

По предварительной информации, водитель автомашины «Audi 80» - мужчина 1966 г. рожд. - выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовой автомашиной «Mercedes Benz», которой управлял мужчина 1971 г. рожд. Водитель легковой машины от полученных травм скончался.

Водители обеих машин - граждане Литвы.

Начат уголовный процесс, обстоятельства ДТП выясняются.