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Под Ригой «накрыли» крупный цех по производству сигарет

/ LETA
Иллюстративное фото | Фото: Reuters/Scanpix/LETA

На прошлой неделе полиция раскрыла в окрестностях Риги крупный цех по производству нелегальных сигарет, сообщил в передаче «900 секунд» на телеканале LNT начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

По делу о нелегальном производстве табачных изделий пока задержаны три человека, но, по словам Кюзиса, скорее всего, будут и другие задержанные. «Расследование пока еще в самом начале, но уже ясно, что мы пресекли деятельность крупного цеха сигарет», - сказал начальник Госполиции.

Более подробно об этом деле полиция расскажет на пресс-конференции, которая состоится сегодня в 13.00.

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