Находившаяся в розыске жительница Резекненского края утонула в водоеме

Буквально на днях Резекненская полиция объявила в розыск 73-летнюю Анну Брале. 19 сентября женщина ушла из «Mežābeles» в Илзекалнской волости Резекненского края и пропала.

В минувшее воскресенье государственной спасательной службой из водоема был извлечен труп утопленника и передан полиции. Выяснилось, что тело принадлежит пропавшей две недели назад Анне Брале.

Как сообщают стражи порядка, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. По одной из версий, возвращаясь домой, женщина поскользнулась и упала в воду.

Об истинной причине ее смерти можно будет говорить после того, как будет проведена экспертиза.