LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода

Находившаяся в розыске жительница Резекненского края утонула в водоеме

Gorod.lv
Иллюстративное фото | Фото: Evija Trifanova / LETA

Буквально на днях Резекненская полиция объявила в розыск 73-летнюю Анну Брале. 19 сентября женщина ушла из «Mežābeles» в Илзекалнской волости Резекненского края и пропала.

В минувшее воскресенье государственной спасательной службой из водоема был извлечен труп утопленника и передан полиции. Выяснилось, что тело принадлежит пропавшей две недели назад Анне Брале.

Как сообщают стражи порядка, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. По одной из версий, возвращаясь домой, женщина поскользнулась и упала в воду.

Об истинной причине ее смерти можно будет говорить после того, как будет проведена экспертиза.

0 Комментарии