Банда в масках: задержаны три брата, обворовывавшие торговые центры Риги

За ограбления нескольких торговых центров Риги задержана организованная группировка, в состав которой входили три брата, рассказал в передаче «900 секунд» на телеканале LNT начальник Государственной полиции Интс Кюзис, сообщает агентство ЛЕТА.

По его словам, задержанные могут быть ответственны за ряд ограблений, которые были совершены в торговых центрах за последние полтора года. Мужчины в масках проникали в магазины в ночное время, вскрывали находящиеся там сейфы, забирали деньги и драгоценности.

Кюзис отметил, что задержание данной группировки можно считать существенным вкладом в обеспечение общественного порядка.