Агенскалнс: мужчину ограбили прямо в продуктовом магазине

В понедельник, 2 октября около полуночи в дежурную часть Земгальского управления Рижской муниципальной полиции обратился мужчина, которого обокрали в одном из продуктовых магазинов. За полчаса до прихода в дежурную часть, трое грабителей отобрали у мужчины мобильный и кошелек.

Пострадавший рассказал, что грабители увидели выданную ему сдачу и потребовали ее оставить. Они не скрывали, что хотят потратить эти деньги на водку.

Мужчина понял, что с миром не уйти, поэтому не стал перечить – оставил 30 евро и телефон, после чего сразу же отправился в ближайший полицейский участок.

Потерпевший сообщил, что старался разрешить ситуацию как можно спокойнее, так как дома его ждут дети и беременная жена.

Полицейские сразу же отправились на место происшествия, где продавец утверждала, что никакого ограбления не было, также не смогла указать направление, куда мужчины пошли.

Рядом с магазином виднелся игорный зал. Проверив его, полицейские нашли попадающих под описание мужчин, которые категорически отрицали свою связь с инцидентом. Однако во время переговоров упомянули ряд обстоятельств, о которых полицейские им не сообщали. Потерпевший грабителей опознал, они были задержаны и доставлены в Госполицию для дальнейших процессуальных действий.